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    Дирк Пропер - статистика

    #71 | Полузащитник
    Имя Дирк
    Фамилия Пропер
    Команда НЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 февраля 2002 (21 год)
    Рост 167
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Аякс 1:0 НЕК Голландия. Эредивизие, 24 тур
    25.02.2023 1' - 90' НЕК 3:0 Волендам Голландия. Эредивизие, 23 тур
    19.02.2023 1' - 90' Экселсиор 0:3 НЕК Голландия. Эредивизие, 22 тур
    11.02.2023 1' - 71' НЕК 0:0 Камбур Голландия. Эредивизие, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    НЕК 23 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 1:0 НЕК (Неймеген)
    25.02.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 3:0 Волендам (Волендам)
    19.02.2023 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 0:3 НЕК (Неймеген)
    11.02.2023 1' -71' НЕК (Неймеген) 0:0 Камбур (Лиуварден)
    05.02.2023 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 НЕК (Неймеген)
    50'
    28.01.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Спарта (Роттердам)
    25.01.2023 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 2:0 НЕК (Неймеген)
    40'
    21.01.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 3:1 Эммен (Эммен)
    15.01.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 0:0 НЕК (Неймеген)
    81'
    08.01.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Аякс (Амстердам)
    13.11.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 6:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    04.11.2022 1' -90' Камбур (Лиуварден) 0:1 НЕК (Неймеген)
    30.10.2022 1' -71' ПСВ (Эйндховен) 3:0 НЕК (Неймеген)
    23.10.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 3:3 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    16.10.2022 1' -71' Спарта (Роттердам) 2:0 НЕК (Неймеген)
    08.10.2022 1' -84' НЕК (Неймеген) 1:1 Экселсиор (Роттердам)
    02.10.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    16.09.2022 1' -82' Утрехт (Утрехт) 0:0 НЕК (Неймеген)
    10.09.2022 1' -80' НЕК (Неймеген) 1:1 Фортуна (Ситтард)
    04.09.2022 1' -76' Херенвен (Херенвен) 0:0 НЕК (Неймеген)
    01.09.2022 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 НЕК (Неймеген)
    26.08.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    14.08.2022 1' -90' Волендам (Волендам) 1:4 НЕК (Неймеген)
    07.08.2022 1' -88' НЕК (Неймеген) 0:1 Твенте (Энсхеде)
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