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Азербайджан. Премьер-лига
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Карабах
Бруну Ланга
Статистика
€ 1 млн
Бруну Ланга - статистика
Карабах
31 октября 1997 (28), Мапуту
#5 | Защитник
178 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Карабах
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
ЦСКА София
0 : 0
30.07.2026
Карабах
82' - 120'
Лига Европы, 2 раунд
Карабах
0 : 0
23.07.2026
ЦСКА София
1' - 56'
Лига Европы, 1 раунд
Вестри
0 : 3
16.07.2026
Карабах
1' - 74'
Лига Европы, 1 раунд
Карабах
3 : 0
09.07.2026
Вестри
1' - 65'
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