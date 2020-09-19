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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Насьональ
Жоау Гонсалвеш
Статистика
€ 500 тыс
Жоау Гонсалвеш - статистика
Насьональ
5 ноября 2000 (25)
#13 | Вратарь
188 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Насьональ
1 : 3
12.09.2026
Алверка
Был в запасе
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2025/2026
Португалия. Примейра 2024/2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
АВС
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 17 тур
АВС
0 : 2
03.01.2026
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Порту
2 : 0
29.12.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
АВС
2 : 2
21.12.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Спортинг
6 : 0
13.12.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
АВС
1 : 2
06.12.2025
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
28.11.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
АВС
1 : 1
09.11.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
АВС
2 : 2
02.11.2025
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
2 : 0
25.10.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
АВС
1 : 3
04.10.2025
Алверка
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
3 : 0
27.09.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
АВС
0 : 3
20.09.2025
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
3 : 1
13.09.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
АВС
0 : 1
30.08.2025
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Брага
2 : 2
24.08.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Арука
3 : 1
09.08.2025
АВС
Был в запасе
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