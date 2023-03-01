Милан Майсторович - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Милан
|Фамилия
|Майсторович
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Сад
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 2005 (18 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Милан
|Фамилия
|Майсторович
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Сад
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 февраля 2005 (18 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|46' - 90'
|Спартак
|3:3
|Динамо
|Россия. Премьер-лига, 22 тур
|65'
|04.04.2023
|1' - 90'
|Динамо
|
0:0
(1:4)п
|Акрон
|Россия. Кубок, 1/2 финала
|01.04.2023
|79' - 90'
|Динамо
|0:2
|Сочи
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|18.03.2023
|90' - 90'
|Урал
|0:1
|Динамо
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2023
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
(1:4)п
|Акрон (Тольятти)
|15.03.2023
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
(4:5)п
|Динамо (Москва)
|01.03.2023
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)