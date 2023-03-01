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    Милан Майсторович - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Милан
    Фамилия Майсторович
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Нови Сад
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 февраля 2005 (18 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 46' - 90' Спартак 3:3 Динамо Россия. Премьер-лига, 22 тур
    65'
    04.04.2023 1' - 90' Динамо 0:0
    (1:4)п         		Акрон Россия. Кубок, 1/2 финала
    01.04.2023 79' - 90' Динамо 0:2 Сочи Россия. Премьер-лига, 21 тур
    18.03.2023 90' - 90' Урал 0:1 Динамо Россия. Премьер-лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.04.2023 1' -90' Динамо (Москва) 0:0
    (1:4)п    		 Акрон (Тольятти)
    15.03.2023 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 1:1
    (4:5)п    		 Динамо (Москва)
    01.03.2023 Был в запасе Динамо (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
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