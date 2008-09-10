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    Ангелос Басинас - статистика

    Полузащитник
    Имя Ангелос
    Фамилия Басинас
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 января 1976 (47 лет)
    Рост 178
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Греция 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.03.2009 1' -62' Израиль 1:1 Греция
    10.09.2008 Был в запасе Латвия 0:2 Греция
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