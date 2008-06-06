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    Рене Ауфхаузер - статистика

    Полузащитник
    Имя Рене
    Фамилия Ауфхаузер
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июня 1976 (46 лет)
    Рост 188
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Австрия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.06.2008 1' -90' Австрия 2:0
    (3:2)п    		 Германия
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