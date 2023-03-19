Исмаила Кулибали - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Исмаила
|Фамилия
|Кулибали
|Команда
|Шеффилд Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Исмаила
|Фамилия
|Кулибали
|Команда
|Шеффилд Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.03.2023
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед
|3:2
|Блэкберн
|Англия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
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|Дата
|Минуты
|Матч