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    Исмаила Кулибали - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Исмаила
    Фамилия Кулибали
    Команда Шеффилд Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 декабря 2000 (22 года)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.03.2023 Был в запасе Шеффилд Юнайтед 3:2 Блэкберн Англия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
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