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    Том ван Берген - статистика

    #55 | Нападающий
    Имя Том
    Фамилия ван Берген
    Команда Гронинген
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 января 2004 (19 лет)
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 Был в запасе Фортуна 3:1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 27 тур
    19.03.2023 Был в запасе Гронинген 0:2 Херенвен Голландия. Эредивизие, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2023 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    19.03.2023 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 0:2 Херенвен (Херенвен)
    11.03.2023 1' -77' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    04.03.2023 35' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    25.02.2023 76' -90' Гронинген (Гронинген) 3:0 Экселсиор (Роттердам)
    18.02.2023 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 1:1 Эммен (Эммен)
    11.02.2023 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 6:0 Гронинген (Гронинген)
    05.02.2023 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 1:1 Твенте (Энсхеде)
    29.01.2023 71' -90' Волендам (Волендам) 3:2 Гронинген (Гронинген)
    26.01.2023 82' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 Камбур (Лиуварден)
    89'
    22.01.2023 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    15.01.2023 58' -90' Гронинген (Гронинген) 0:3 Фейеноорд (Роттердам)
    08.01.2023 1' -87' Экселсиор (Роттердам) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    13.11.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 2:3 Фортуна (Ситтард)
    06.11.2022 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    30.10.2022 Был в запасе Эммен (Эммен) 0:0 Гронинген (Гронинген)
    23.10.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 4:2 ПСВ (Эйндховен)
    16.10.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    07.10.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 2:3 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
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