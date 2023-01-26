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    Тиймен Блокзийл - статистика

    #42 | Защитник
    Имя Тиймен
    Фамилия Блокзийл
    Команда Гронинген
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 февраля 2005 (18 лет)
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 1' - 84' Фортуна 3:1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 27 тур
    19.03.2023 1' - 90' Гронинген 0:2 Херенвен Голландия. Эредивизие, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 13 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2023 1' -84' Фортуна (Ситтард) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    19.03.2023 1' -90' Гронинген (Гронинген) 0:2 Херенвен (Херенвен)
    11.03.2023 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    04.03.2023 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    25.02.2023 1' -90' Гронинген (Гронинген) 3:0 Экселсиор (Роттердам)
    18.02.2023 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Эммен (Эммен)
    11.02.2023 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 6:0 Гронинген (Гронинген)
    05.02.2023 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Твенте (Энсхеде)
    29.01.2023 1' -71' Волендам (Волендам) 3:2 Гронинген (Гронинген)
    50'
    26.01.2023 1' -82' Гронинген (Гронинген) 0:1 Камбур (Лиуварден)
    22.01.2023 1' -80' Херенвен (Херенвен) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    15.01.2023 1' -90' Гронинген (Гронинген) 0:3 Фейеноорд (Роттердам)
    08.01.2023 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    06.11.2022 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 2:1 Гронинген (Гронинген)
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