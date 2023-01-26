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    Лиам ван Гелдерен - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Лиам
    Фамилия ван Гелдерен
    Команда Гронинген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 марта 2001 (22 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.04.2023 1' - 46' Гронинген 1:2 Утрехт Голландия. Эредивизие, 28 тур
    02.04.2023 1' - 90' Фортуна 3:1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 27 тур
    19.03.2023 66' - 90' Гронинген 0:2 Херенвен Голландия. Эредивизие, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 16 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.04.2023 1' -46' Гронинген (Гронинген) 1:2 Утрехт (Утрехт)
    02.04.2023 1' -90' Фортуна (Ситтард) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    19.03.2023 66' -90' Гронинген (Гронинген) 0:2 Херенвен (Херенвен)
    11.03.2023 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    57'
    04.03.2023 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    75'
    25.02.2023 1' -76' Гронинген (Гронинген) 3:0 Экселсиор (Роттердам)
    66'
    18.02.2023 1' -81' Гронинген (Гронинген) 1:1 Эммен (Эммен)
    11.02.2023 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 6:0 Гронинген (Гронинген)
    29.01.2023 1' -90' Волендам (Волендам) 3:2 Гронинген (Гронинген)
    26.01.2023 1' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 Камбур (Лиуварден)
    22.01.2023 1' -80' Херенвен (Херенвен) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    66'
    15.01.2023 1' -58' Гронинген (Гронинген) 0:3 Фейеноорд (Роттердам)
    08.01.2023 1' -65' Экселсиор (Роттердам) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    40'
    13.11.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 2:3 Фортуна (Ситтард)
    17.09.2022 1' -90' Спарта (Роттердам) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    11.09.2022 46' -90' Камбур (Лиуварден) 0:1 Гронинген (Гронинген)
    04.09.2022 46' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 Витесс (Арнем)
    26.08.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    21.08.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    14.08.2022 90' -90' Аякс (Амстердам) 6:1 Гронинген (Гронинген)
    07.08.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 2:2 Волендам (Волендам)
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