Лиам ван Гелдерен - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Лиам
|Фамилия
|ван Гелдерен
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 2001 (22 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Лиам
|Фамилия
|ван Гелдерен
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.04.2023
|1' - 46'
|Гронинген
|1:2
|Утрехт
|Голландия. Эредивизие, 28 тур
|02.04.2023
|1' - 90'
|Фортуна
|3:1
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 27 тур
|19.03.2023
|66' - 90'
|Гронинген
|0:2
|Херенвен
|Голландия. Эредивизие, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|16
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2023
|1' -46'
|Гронинген (Гронинген)
|1:2
|Утрехт (Утрехт)
|02.04.2023
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|3:1
|Гронинген (Гронинген)
|19.03.2023
|66' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:2
|Херенвен (Херенвен)
|11.03.2023
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|57'
|04.03.2023
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|75'
|25.02.2023
|1' -76'
|Гронинген (Гронинген)
|3:0
|Экселсиор (Роттердам)
|66'
|18.02.2023
|1' -81'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Эммен (Эммен)
|11.02.2023
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|6:0
|Гронинген (Гронинген)
|29.01.2023
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|3:2
|Гронинген (Гронинген)
|26.01.2023
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Камбур (Лиуварден)
|22.01.2023
|1' -80'
|Херенвен (Херенвен)
|3:1
|Гронинген (Гронинген)
|66'
|15.01.2023
|1' -58'
|Гронинген (Гронинген)
|0:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|08.01.2023
|1' -65'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|40'
|13.11.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|Фортуна (Ситтард)
|17.09.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|11.09.2022
|46' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|0:1
|Гронинген (Гронинген)
|04.09.2022
|46' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|26.08.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|14.08.2022
|90' -90'
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|2:2
|Волендам (Волендам)