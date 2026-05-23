Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

Мохамед Берте - статистика

Дендер
25 марта 2002 (24), Брюссель
#90 | Нападающий
175 см
Бельгия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дендер
30
3
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
1' - 90'
83'
34'
45'
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
1' - 60'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
34'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
62' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Дендер
1 : 4
19.04.2026
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Дендер
1 : 2
12.04.2026
Зюлте-Варегем
1' - 57'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
06.04.2026
Дендер
1' - 62'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Дендер
1 : 3
22.03.2026
Гент
71' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Дендер
2 : 2
07.03.2026
Шарлеруа
68' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Серкль Брюгге
0 : 0
01.03.2026
Дендер
69' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Дендер
1 : 4
21.02.2026
Сент-Труйден
20' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Оуд-Хеверли
3 : 2
14.02.2026
Дендер
60' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Зюлте-Варегем
1 : 0
07.02.2026
Дендер
72' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Дендер
1 : 2
01.02.2026
Генк
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Андерлехт
0 : 0
25.01.2026
Дендер
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Дендер
1 : 0
18.01.2026
Антверпен
83' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Мехелен
1 : 1
27.12.2025
Дендер
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Дендер
0 : 1
20.12.2025
Стандард
1' - 90'
44'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Дендер
1 : 5
14.12.2025
Брюгге
62' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 2
05.12.2025
Дендер
62' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Дендер
2 : 2
29.11.2025
Вестерло
86' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Антверпен
1 : 2
23.11.2025
Дендер
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Дендер
2 : 2
07.11.2025
Зюлте-Варегем
42' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Брюгге
2 : 1
01.11.2025
Дендер
63' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Вестерло
1 : 1
25.10.2025
Дендер
71' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Дендер
1 : 3
19.10.2025
Мехелен
1' - 60'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Генк
2 : 1
05.10.2025
Дендер
1' - 63'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Дендер
0 : 0
28.09.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Гент
3 : 0
19.09.2025
Дендер
66' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Дендер
0 : 1
13.09.2025
Юнион СЖ
86' - 90'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+