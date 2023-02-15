Петер Урминский - статистика
#27 | Вратарь
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Урминский
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 мая 1999 (23 года)
|Рост
|198
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Урминский
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 мая 1999 (23 года)
|Рост
|198
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен
|1:5
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Джонстон
|1:1
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен
|1:0
|Росс Каунти
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Мазервелл
|2:1
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 17 тур