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    Петер Урминский - статистика

    #27 | Вратарь
    Имя Петер
    Фамилия Урминский
    Команда Сент-Миррен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 мая 1999 (23 года)
    Рост 198
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Сент-Миррен 1:5 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    25.02.2023 Был в запасе Сент-Джонстон 1:1 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    18.02.2023 Был в запасе Сент-Миррен 1:0 Росс Каунти Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    15.02.2023 Был в запасе Мазервелл 2:1 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
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