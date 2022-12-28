Скотт Тансер - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Тансер
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Блэкпул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Тансер
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Блэкпул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|74' - 90'
|Сент-Миррен
|1:5
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|15.02.2023
|1' - 31'
|Мазервелл
|2:1
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Миррен
|20
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|74' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:5
|Селтик (Глазго)
|15.02.2023
|1' -31'
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|04.02.2023
|1' -80'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|01.02.2023
|1' -76'
|Абердин (Абердин)
|1:3
|Сент-Миррен (Пейсли)
|28.01.2023
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|18.01.2023
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|13.01.2023
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|1:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|07.01.2023
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Хартс (Эдинбург)
|02.01.2023
|1' -90'
|Килмарнок (Килмарнок)
|0:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|28.12.2022
|1' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|24.12.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|3:1
|Абердин (Абердин)
|12.11.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|09.11.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|90'
|05.11.2022
|62' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|3:2
|Сент-Миррен (Пейсли)
|15.10.2022
|1' -86'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|08.10.2022
|1' -74'
|Рейнджерс (Глазго)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|01.10.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|18.09.2022
|1' -68'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:0
|Селтик (Глазго)
|03.09.2022
|59' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|31.07.2022
|1' -52'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|42'