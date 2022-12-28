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    Скотт Тансер - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Скотт
    Фамилия Тансер
    Команда Сент-Миррен
    Состав Основной
    Родной город Блэкпул
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 октября 1994 (28 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 74' - 90' Сент-Миррен 1:5 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    15.02.2023 1' - 31' Мазервелл 2:1 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Миррен 20 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 74' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:5 Селтик (Глазго)
    15.02.2023 1' -31' Мазервелл (Мазервелл) 2:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    04.02.2023 1' -80' Сент-Миррен (Пейсли) 0:1 Хиберниан (Эдинбург)
    01.02.2023 1' -76' Абердин (Абердин) 1:3 Сент-Миррен (Пейсли)
    28.01.2023 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Мазервелл (Мазервелл)
    18.01.2023 1' -90' Селтик (Глазго) 4:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    13.01.2023 1' -90' Хартс (Эдинбург) 1:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    07.01.2023 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:1 Хартс (Эдинбург)
    02.01.2023 1' -90' Килмарнок (Килмарнок) 0:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    28.12.2022 1' -90' Ливингстон (Ливингстон) 1:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    24.12.2022 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 3:1 Абердин (Абердин)
    12.11.2022 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:1 Рейнджерс (Глазго)
    09.11.2022 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 2:2 Сент-Джонстон (Перт)
    90'
    05.11.2022 62' -90' Росс Каунти (Дингволл) 3:2 Сент-Миррен (Пейсли)
    15.10.2022 1' -86' Сент-Миррен (Пейсли) 0:0 Килмарнок (Килмарнок)
    08.10.2022 1' -74' Рейнджерс (Глазго) 4:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    01.10.2022 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 2:1 Ливингстон (Ливингстон)
    18.09.2022 1' -68' Сент-Миррен (Пейсли) 2:0 Селтик (Глазго)
    03.09.2022 59' -90' Сент-Джонстон (Перт) 3:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    31.07.2022 1' -52' Сент-Миррен (Пейсли) 0:1 Мазервелл (Мазервелл)
    42'
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