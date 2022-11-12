Киан Ваэзен - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Киан
|Фамилия
|Ваэзен
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Киан
|Фамилия
|Ваэзен
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Стандард
|2:0
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|89'
|19.02.2023
|1' - 84'
|Сент-Труйден
|0:1
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вестерло
|20
|3
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|25.02.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|89'
|19.02.2023
|1' -84'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|04.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|28.01.2023
|1' -65'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|22' 57'
|21.01.2023
|89' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|17.01.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Генк (Генк)
|13.01.2023
|90' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|27.12.2022
|78' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Антверпен (Антверпен)
|12.11.2022
|73' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|6:0
|Остенде (Остенде)
|06.11.2022
|1' -74'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|29.10.2022
|89' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|18.10.2022
|63' -90'
|Генк (Генк)
|6:1
|Вестерло (Вестерло)
|14.10.2022
|74' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:2
|Серен (Серен)
|08.10.2022
|64' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|01.10.2022
|64' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|17.09.2022
|73' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:3
|Вестерло (Вестерло)
|90'
|11.09.2022
|75' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|04.09.2022
|77' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|3:0
|Вестерло (Вестерло)
|84'
|21.08.2022
|82' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|5:4
|Вестерло (Вестерло)
|13.08.2022
|55' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Стандард (Льеж)