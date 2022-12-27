Матиас Фикселлес - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Фикселлес
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Фикселлес
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|78' - 90'
|Стандард
|2:0
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|1' - 84'
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Сент-Труйден
|0:1
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вестерло
|22
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|78' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|25.02.2023
|1' -84'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|19.02.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|04.02.2023
|1' -76'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|28.01.2023
|65' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|21.01.2023
|77' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|17.01.2023
|1' -74'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Генк (Генк)
|13.01.2023
|1' -66'
|Вестерло (Вестерло)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|07.01.2023
|1' -88'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|20'
|27.12.2022
|1' -78'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Антверпен (Антверпен)
|65'
|12.11.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|6:0
|Остенде (Остенде)
|06.11.2022
|1' -84'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|27'
|29.10.2022
|72' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|22.10.2022
|1' -69'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|18.10.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|6:1
|Вестерло (Вестерло)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:2
|Серен (Серен)
|08.10.2022
|81' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|01.10.2022
|81' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|83'
|17.09.2022
|68' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:3
|Вестерло (Вестерло)
|11.09.2022
|1' -60'
|Вестерло (Вестерло)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|04.09.2022
|77' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|3:0
|Вестерло (Вестерло)
|07.08.2022
|1' -67'
|Гент (Гент)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|30.07.2022
|85' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)