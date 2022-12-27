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    Матиас Фикселлес - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Матиас
    Фамилия Фикселлес
    Команда Вестерло
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 августа 1996 (26 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 78' - 90' Стандард 2:0 Вестерло Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    25.02.2023 1' - 84' Вестерло 4:2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    19.02.2023 1' - 90' Сент-Труйден 0:1 Вестерло Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вестерло 22 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 78' -90' Стандард (Льеж) 2:0 Вестерло (Вестерло)
    25.02.2023 1' -84' Вестерло (Вестерло) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    19.02.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Вестерло (Вестерло)
    04.02.2023 1' -76' Эйпен (Эйпен) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    28.01.2023 65' -90' Вестерло (Вестерло) 2:0 Мехелен (Мехелен)
    21.01.2023 77' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    17.01.2023 1' -74' Вестерло (Вестерло) 2:3 Генк (Генк)
    13.01.2023 1' -66' Вестерло (Вестерло) 1:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    07.01.2023 1' -88' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:1 Вестерло (Вестерло)
    20'
    27.12.2022 1' -78' Вестерло (Вестерло) 3:3 Антверпен (Антверпен)
    65'
    12.11.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 6:0 Остенде (Остенде)
    06.11.2022 1' -84' Юнион СЖ (Брюссель) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    27'
    29.10.2022 72' -90' Вестерло (Вестерло) 2:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    22.10.2022 1' -69' Кортрейк (Кортрейк) 0:2 Вестерло (Вестерло)
    18.10.2022 1' -90' Генк (Генк) 6:1 Вестерло (Вестерло)
    14.10.2022 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 2:2 Серен (Серен)
    08.10.2022 81' -90' Брюгге (Брюгге) 0:2 Вестерло (Вестерло)
    01.10.2022 81' -90' Вестерло (Вестерло) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    83'
    17.09.2022 68' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 2:3 Вестерло (Вестерло)
    11.09.2022 1' -60' Вестерло (Вестерло) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    04.09.2022 77' -90' Антверпен (Антверпен) 3:0 Вестерло (Вестерло)
    07.08.2022 1' -67' Гент (Гент) 2:1 Вестерло (Вестерло)
    30.07.2022 85' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:0 Вестерло (Вестерло)
    24.07.2022 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
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