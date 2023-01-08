Флавио Паолетти - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Флавио
|Фамилия
|Паолетти
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 2003 (20 лет)
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Флавио
|Фамилия
|Паолетти
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 2003 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сампдория
|0:0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Лацио
|1:0
|Сампдория
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|13.02.2023
|85' - 90'
|Сампдория
|0:0
|Интер
|Италия. Серия А, 22 тур
|06.02.2023
|68' - 90'
|Монца
|2:2
|Сампдория
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Салернитана (Салернитана)
|27.02.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|13.02.2023
|85' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Интер (Милан)
|06.02.2023
|68' -90'
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|28.01.2023
|62' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|16.01.2023
|69' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|08.01.2023
|83' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Наполи (Неаполь)