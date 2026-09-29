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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Бенфика
Алессандро Циркати
Статистика
€ 12 млн
Алессандро Циркати - статистика
Бенфика
10 октября 2003 (22)
#3 | Защитник
Австралия | Италия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
1' - 90'
28'
33'
Товарищеские матчи. Сборные,
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
3 : 1
20.09.2026
Бенфика
38' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Бенфика
3 : 1
13.09.2026
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
0 : 4
09.09.2026
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Маритиму
0 : 3
05.09.2026
Бенфика
62' - 90'
66'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Бенфика
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
84' - 90'
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