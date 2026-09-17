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Бразилия. Серия А
Команды
Сантос
Габриэл Бразао
Статистика
€ 12 млн
Габриэл Бразао - статистика
Сантос
5 октября 2000 (25), Уберландия
#77 | Вратарь
192 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Атлетико Минейро
4 : 2
17.09.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
1' - 90'
82'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Сантос
2 : 0
10.09.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
2 : 3
06.09.2026
Сантос
1' - 90'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Копа Судамерикана 2026
Бразилия. Серия А 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сантос
24
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
1' - 90'
82'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
2 : 3
06.09.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
0 : 1
30.08.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сантос
1 : 1
24.08.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
0 : 3
16.08.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сантос
0 : 2
10.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос
2 : 2
26.07.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
2 : 1
17.07.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
31.05.2026
Витория
1' - 90'
79'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Гремио
3 : 2
24.05.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
0 : 3
17.05.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
1 : 1
03.05.2026
Сантос
1' - 90'
32'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сантос
2 : 3
19.04.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
1 : 0
12.04.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Фламенго
3 : 1
05.04.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сантос
2 : 0
03.04.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
0 : 0
22.03.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
1 : 2
19.03.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
1 : 1
15.03.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Мирассол
2 : 2
11.03.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
2 : 1
27.02.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
13.02.2026
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
1 : 1
05.02.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Шапекоэнсе
4 : 2
29.01.2026
Сантос
1' - 90'
15'
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