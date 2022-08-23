Джейден Стокли - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Джейден
|Фамилия
|Стокли
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Джейден
|Фамилия
|Стокли
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|82' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|21.12.2022
|68' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
(4:3)п
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|08.11.2022
|1' -61'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:2
(4:5)п
|Чарльтон (Чарльтон)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Уолсолл (Уолсолл)
|0:1
|Чарльтон (Чарльтон)