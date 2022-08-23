Аарон Генри - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Генри
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 августа 2003 (19 лет)
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Генри
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 августа 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|82' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:2
(4:5)п
|Чарльтон (Чарльтон)
|23.08.2022
|1' -85'
|Уолсолл (Уолсолл)
|0:1
|Чарльтон (Чарльтон)