Сэм Лавелл - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Лавелл
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Блэкпул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Лавелл
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Блэкпул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|21.12.2022
|1' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
(4:3)п
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|08.11.2022
|1' -90'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:2
(4:5)п
|Чарльтон (Чарльтон)
|90'
|23.08.2022
|1' -90'
|Уолсолл (Уолсолл)
|0:1
|Чарльтон (Чарльтон)