Маттео Паро - статистика
|Имя
|Маттео
|Фамилия
|Паро
|Команда
|Виченца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Имя
|Маттео
|Фамилия
|Паро
|Команда
|Виченца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дженоа
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.02.2008
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|13.01.2008
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:2
|Дженоа (Генуя)
|11.11.2007
|1' -90'
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|26.08.2007
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:3
|Милан (Милан)