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    Маттео Паро - статистика

    Имя Маттео
    Фамилия Паро
    Команда Виченца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 марта 1983 (39 лет)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дженоа 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.02.2008 1' -90' Дженоа (Генуя) 0:1 Сампдория (Генуя)
    13.01.2008 1' -90' Лацио (Рим) 1:2 Дженоа (Генуя)
    11.11.2007 1' -90' Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 2:0 Дженоа (Генуя)
    26.08.2007 1' -90' Дженоа (Генуя) 0:3 Милан (Милан)
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