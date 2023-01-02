Реда Белахьян - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Реда
|Фамилия
|Белахьян
|Команда
|Ницца
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 2004 (18 лет)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Реда
|Фамилия
|Белахьян
|Команда
|Ницца
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 2004 (18 лет)
|Рост
|169
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|79' - 90'
|Ницца
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Монако
|0:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|79' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Осер (Осер)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:3
|Ницца (Ницца)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|02.01.2023
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Ницца (Ницца)