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    Реда Белахьян - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Реда
    Фамилия Белахьян
    Команда Ницца
    Состав Молодежный
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июня 2004 (18 лет)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 79' - 90' Ницца 1:1 Осер Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 Был в запасе Монако 0:3 Ницца Франция. Лига 1, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 79' -90' Ницца (Ницца) 1:1 Осер (Осер)
    26.02.2023 Был в запасе Монако (Монако) 0:3 Ницца (Ницца)
    18.02.2023 Был в запасе Ницца (Ницца) 0:0 Реймс (Реймс)
    02.01.2023 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:1 Ницца (Ницца)
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