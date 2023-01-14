Реми Лабе Ласкари - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Реми
|Фамилия
|Лабе Ласкари
|Команда
|Ланс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 2003 (20 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Реми
|Фамилия
|Лабе Ласкари
|Команда
|Ланс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 2003 (20 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ланс
|1:1
|Лилль
|Франция. Лига 1, 26 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Нант
|2:1
|Ланс
|Франция. Кубок, 1/4 финала
|25.02.2023
|Был в запасе
|Монпелье
|1:1
|Ланс
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|88' - 90'
|Ланс
|3:1
|Нант
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|77' - 90'
|Лион
|2:1
|Ланс
|Франция. Лига 1, 23 тур
|09.02.2023
|72' - 90'
|Лорьян
|
1:2
(2:4)п
|Ланс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ланс
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|19.02.2023
|88' -90'
|Ланс (Ланс)
|3:1
|Нант (Нант)
|12.02.2023
|77' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Ланс (Ланс)
|05.02.2023
|72' -90'
|Брест (Брест)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|01.02.2023
|78' -90'
|Ланс (Ланс)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|28.01.2023
|80' -90'
|Труа (Труа)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Осер (Осер)
|11.01.2023
|80' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|2:2
|Ланс (Ланс)
|01.01.2023
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|3:1
|ПСЖ (Париж)
|29.12.2022
|64' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)