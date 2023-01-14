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    Реми Лабе Ласкари - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Реми
    Фамилия Лабе Ласкари
    Команда Ланс
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 марта 2003 (20 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Ланс 1:1 Лилль Франция. Лига 1, 26 тур
    01.03.2023 Был в запасе Нант 2:1 Ланс Франция. Кубок, 1/4 финала
    25.02.2023 Был в запасе Монпелье 1:1 Ланс Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 88' - 90' Ланс 3:1 Нант Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 77' - 90' Лион 2:1 Ланс Франция. Лига 1, 23 тур
    09.02.2023 72' - 90' Лорьян 1:2
    (2:4)п         		Ланс Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ланс 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Ланс (Ланс) 1:1 Лилль (Лилль)
    25.02.2023 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:1 Ланс (Ланс)
    19.02.2023 88' -90' Ланс (Ланс) 3:1 Нант (Нант)
    12.02.2023 77' -90' Лион (Лион) 2:1 Ланс (Ланс)
    05.02.2023 72' -90' Брест (Брест) 1:1 Ланс (Ланс)
    01.02.2023 78' -90' Ланс (Ланс) 0:1 Ницца (Ницца)
    28.01.2023 80' -90' Труа (Труа) 1:1 Ланс (Ланс)
    14.01.2023 Был в запасе Ланс (Ланс) 1:0 Осер (Осер)
    11.01.2023 80' -90' Страсбур (Страсбур) 2:2 Ланс (Ланс)
    01.01.2023 Был в запасе Ланс (Ланс) 3:1 ПСЖ (Париж)
    29.12.2022 64' -90' Ницца (Ницца) 0:0 Ланс (Ланс)
    12.11.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 2:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
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