Эдвин Родригес - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Эдвин
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|164
|Имя
|Эдвин
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|164
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.01.2023
|80' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:0
|Астерас (Триполис)
|04.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|21.12.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Арис (Салоники)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)