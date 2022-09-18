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    Эдвин Родригес - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Эдвин
    Фамилия Родригес
    Команда Арис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 сентября 1999 (23 года)
    Рост 164
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2023 80' -90' Арис (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    08.01.2023 Был в запасе Арис (Салоники) 3:0 Астерас (Триполис)
    04.01.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:0 Арис (Салоники)
    29.12.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    21.12.2022 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 1:1 Арис (Салоники)
    30.10.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    02.10.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:0 Арис (Салоники)
    18.09.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
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