Антонис Дентакис - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Антонис
|Фамилия
|Дентакис
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Антонис
|Фамилия
|Дентакис
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Олимпиакос
|6:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Левадиакос
|0:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|20.02.2023
|1' - 90'
|Атромитос
|1:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 90'
|АЕК
|3:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левадиакос
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|6:0
|Левадиакос (Левадия)
|26.02.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|20.02.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|13.02.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)
|21.12.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Арис (Салоники)
|14.11.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|10.09.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)