Салем М'Баката - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Салем
|Фамилия
|М'Баката
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Имя
|Салем
|Фамилия
|М'Баката
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия
|2:1
|Арис
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Арис
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|20.02.2023
|79' - 90'
|ОФИ
|0:3
|Арис
|Греция. Суперлига, 23 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Арис
|1:2
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|15
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|Арис (Салоники)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|20.02.2023
|79' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|Арис (Салоники)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|04.02.2023
|78' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:0
|Арис (Салоники)
|21.01.2023
|1' -22'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Арис (Салоники)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:0
|Астерас (Триполис)
|04.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|29.12.2022
|88' -90'
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|21.12.2022
|1' -46'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Арис (Салоники)
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:4
|Арис (Салоники)
|67'
|08.11.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|5:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|05.11.2022
|46' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|Арис (Салоники)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|23.10.2022
|1' -80'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Арис (Салоники)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|09.10.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:2
|АЕК (Афины)
|02.10.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|18.09.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|11.09.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Арис (Салоники)
|60'
|04.09.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|28.08.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)