Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Салем М'Баката - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Салем
    Фамилия М'Баката
    Команда Арис
    Состав Основной
    Родной город Киншаса
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 апреля 1998 (24 года)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе ПАС Ламия 2:1 Арис Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 Был в запасе Арис 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 24 тур
    20.02.2023 79' - 90' ОФИ 0:3 Арис Греция. Суперлига, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Арис 1:2 Панатинаикос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арис 15 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 2:1 Арис (Салоники)
    26.02.2023 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 Атромитос (Перистери)
    20.02.2023 79' -90' ОФИ (Ираклион) 0:3 Арис (Салоники)
    12.02.2023 Был в запасе Арис (Салоники) 1:2 Панатинаикос (Афины)
    04.02.2023 78' -90' Ионикос (Никея) 1:0 Арис (Салоники)
    21.01.2023 1' -22' Арис (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    15.01.2023 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:0 Арис (Салоники)
    08.01.2023 Был в запасе Арис (Салоники) 3:0 Астерас (Триполис)
    04.01.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:0 Арис (Салоники)
    29.12.2022 88' -90' Арис (Салоники) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    21.12.2022 1' -46' Левадиакос (Левадия) 1:1 Арис (Салоники)
    13.11.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 0:4 Арис (Салоники)
    67'
    08.11.2022 1' -90' Арис (Салоники) 5:0 ПАС Ламия (Ламия)
    05.11.2022 46' -90' Атромитос (Перистери) 0:0 Арис (Салоники)
    30.10.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    23.10.2022 1' -80' Панатинаикос (Афины) 1:0 Арис (Салоники)
    15.10.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 Ионикос (Никея)
    09.10.2022 1' -90' Арис (Салоники) 0:2 АЕК (Афины)
    02.10.2022 1' -90' Волос (Волос) 2:0 Арис (Салоники)
    18.09.2022 1' -90' Арис (Салоники) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
    11.09.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 0:2 Арис (Салоники)
    60'
    04.09.2022 1' -90' Арис (Салоники) 0:0 ПАОК (Салоники)
    28.08.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 3:1 Арис (Салоники)
    21.08.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 3:0 Левадиакос (Левадия)
    • Читайте нас: 
    11