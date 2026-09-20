Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Амед
Бурак Бозан
Статистика
€ 600 тыс
Бурак Бозан - статистика
Амед
23 августа 2000 (26)
#27 | Вратарь
190 см
Турция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Амед
3 : 2
20.09.2026
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Амед
5 : 0
13.09.2026
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 2
06.09.2026
Амед
Был в запасе
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Газиантеп
13
0
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Газиантеп
1 : 2
16.05.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Гезтепе
2 : 1
09.05.2026
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Ризеспор
2 : 1
13.04.2026
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Газиантеп
1 : 1
04.04.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Фенербахче
4 : 1
17.03.2026
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Антальяспор
1 : 4
13.03.2026
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Газиантеп
1 : 1
08.03.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Самсунспор
0 : 0
01.03.2026
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Газиантеп
1 : 2
22.02.2026
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Коджаэлиспор
3 : 0
15.02.2026
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Газиантеп
2 : 1
09.02.2026
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
01.02.2026
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
1 : 1
25.01.2026
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Галатасарай
1 : 1
17.01.2026
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 1
22.12.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Газиантеп
0 : 1
14.12.2025
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ
2 : 2
08.12.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Газиантеп
1 : 2
29.11.2025
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
0 : 3
22.11.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Газиантеп
2 : 2
08.11.2025
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 0
03.11.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Газиантеп
0 : 4
27.10.2025
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
3 : 2
19.10.2025
Антальяспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Карагюмрюк
0 : 2
05.10.2025
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Газиантеп
2 : 2
27.09.2025
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Трабзонспор
1 : 1
20.09.2025
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Газиантеп
2 : 0
14.09.2025
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 3
30.08.2025
Газиантеп
1' - 90'
30'
53'
Турция. Суперлига, 1 тур
Газиантеп
0 : 3
08.08.2025
Галатасарай
1' - 64'
64'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+