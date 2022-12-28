Ильес Хаусни - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Ильес
|Фамилия
|Хаусни
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кретель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 2005 (17 лет)
|Имя
|Ильес
|Фамилия
|Хаусни
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кретель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 2005 (17 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСЖ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|80' -90'
|Монако (Монако)
|3:1
|ПСЖ (Париж)
|04.02.2023
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|ПСЖ (Париж)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:0
|ПСЖ (Париж)
|11.01.2023
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|2:0
|Анжер (Анжер)
|01.01.2023
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|3:1
|ПСЖ (Париж)
|28.12.2022
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|2:1
|Страсбур (Страсбур)