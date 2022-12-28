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    Ильес Хаусни - статистика

    #34 | Нападающий
    Имя Ильес
    Фамилия Хаусни
    Команда ПСЖ
    Состав Молодежный
    Родной город Кретель
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 мая 2005 (17 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 80' - 90' Монако 3:1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСЖ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 80' -90' Монако (Монако) 3:1 ПСЖ (Париж)
    04.02.2023 Был в запасе ПСЖ (Париж) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    01.02.2023 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:3 ПСЖ (Париж)
    15.01.2023 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:0 ПСЖ (Париж)
    11.01.2023 Был в запасе ПСЖ (Париж) 2:0 Анжер (Анжер)
    01.01.2023 Был в запасе Ланс (Ланс) 3:1 ПСЖ (Париж)
    28.12.2022 Был в запасе ПСЖ (Париж) 2:1 Страсбур (Страсбур)
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