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    Мартин Васински - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Мартин
    Фамилия Васински
    Команда Шарлеруа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 апреля 2004 (18 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кортрейк 9 1 0 2 0
    Шарлеруа 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2023 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 3:3 Кортрейк (Кортрейк)
    21'
    19.02.2023 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 2:2 Андерлехт (Брюссель)
    12.02.2023 1' -90' Стандард (Льеж) 0:2 Кортрейк (Кортрейк)
    67'
    04.02.2023 1' -66' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Кортрейк (Кортрейк)
    28.01.2023 58' -90' Кортрейк (Кортрейк) 2:2 Остенде (Остенде)
    21.01.2023 1' -90' Мехелен (Мехелен) 3:2 Кортрейк (Кортрейк)
    45'
    18.01.2023 83' -90' Кортрейк (Кортрейк) 3:2 Серен (Серен)
    15.01.2023 46' -90' Гент (Гент) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    08.01.2023 75' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:3 Кортрейк (Кортрейк)
    26.12.2022 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    12.11.2022 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 1:0 Мехелен (Мехелен)
    04.11.2022 1' -90' Генк (Генк) 4:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    30.10.2022 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 1:0 Антверпен (Антверпен)
    21.10.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    15.10.2022 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 2:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    09.10.2022 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Стандард (Льеж)
    02.10.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    10.09.2022 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 3:2 Шарлеруа (Шарлеруа)
    26.08.2022 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 1:3 Брюгге (Брюгге)
    06.08.2022 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 1:3 Остенде (Остенде)
    29.07.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    23.07.2022 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 3:1 Эйпен (Эйпен)
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