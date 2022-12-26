Мартин Васински - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Васински
|Команда
|Шарлеруа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Васински
|Команда
|Шарлеруа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кортрейк
|9
|1
|0
|2
|0
|Шарлеруа
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2023
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|21'
|19.02.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:2
|Андерлехт (Брюссель)
|12.02.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|0:2
|Кортрейк (Кортрейк)
|67'
|04.02.2023
|1' -66'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|28.01.2023
|58' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:2
|Остенде (Остенде)
|21.01.2023
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|3:2
|Кортрейк (Кортрейк)
|45'
|18.01.2023
|83' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|3:2
|Серен (Серен)
|15.01.2023
|46' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|08.01.2023
|75' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|12.11.2022
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:0
|Мехелен (Мехелен)
|04.11.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|4:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|30.10.2022
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:0
|Антверпен (Антверпен)
|21.10.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Стандард (Льеж)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:3
|Брюгге (Брюгге)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:3
|Остенде (Остенде)
|29.07.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|23.07.2022
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|3:1
|Эйпен (Эйпен)