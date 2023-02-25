Тимоти Ло-Тутала - статистика
#32 | Вратарь
|Имя
|Тимоти
|Фамилия
|Ло-Тутала
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Тимоти
|Фамилия
|Ло-Тутала
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|Был в запасе
|Халл Сити
|2:0
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити
|1:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 34 тур