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    Тимоти Ло-Тутала - статистика

    #32 | Вратарь
    Имя Тимоти
    Фамилия Ло-Тутала
    Команда Халл Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 февраля 2003 (20 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 Был в запасе Халл Сити 2:0 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 Был в запасе Бристоль Сити 1:0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 34 тур
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