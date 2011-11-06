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    Леонардо Петтинари - статистика

    Имя Леонардо
    Фамилия Петтинари
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Прато
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 июля 1986 (36 лет)
    Рост 177
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аталанта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2011 82' -90' Аталанта (Бергамо) 1:0 Кальяри (Кальяри)
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