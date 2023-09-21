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    Ошер Давида - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Ошер
    Фамилия Давида
    Команда Маккаби
    Состав Основной
    Родной город Ашдод
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 февраля 2001 (22 года)
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2023 90' -90' Маккаби (Тель-Авив) 3:1 Гент (Гент)
    30.11.2023 90' -90' Брейдаблик (Коупавогюр) 1:2 Маккаби (Тель-Авив)
    25.11.2023 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 3:2 Заря (Луганск)
    09.11.2023 90' -90' Заря (Луганск) 1:3 Маккаби (Тель-Авив)
    05.10.2023 90' -90' Гент (Гент) 2:0 Маккаби (Тель-Авив)
    21.09.2023 1' -65' Маккаби (Тель-Авив) 3:2 Брейдаблик (Коупавогюр)
    Россия
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