Ошер Давида - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Ошер
|Фамилия
|Давида
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ашдод
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 2001 (22 года)
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Ошер
|Фамилия
|Давида
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ашдод
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 2001 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|90' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:1
|Гент (Гент)
|30.11.2023
|90' -90'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|1:2
|Маккаби (Тель-Авив)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:2
|Заря (Луганск)
|09.11.2023
|90' -90'
|Заря (Луганск)
|1:3
|Маккаби (Тель-Авив)
|05.10.2023
|90' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|21.09.2023
|1' -65'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:2
|Брейдаблик (Коупавогюр)