Овура Эдвардс - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Овура
|Фамилия
|Эдвардс
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бристоль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 2001 (22 года)
|Рост
|173
|Имя
|Овура
|Фамилия
|Эдвардс
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бристоль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 2001 (22 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Хэрроджейт
|1:0
|Колчестер Юнайтед
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Колчестер Юнайтед
|3:3
|Форест Грин
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Моркамб
|0:1
|Колчестер Юнайтед
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|13.01.2024
|Был в запасе
|Колчестер Юнайтед
|1:1
|Брэдфорд Сити
|Англия. Вторая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Росс Каунти
|14
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2023
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|3:1
|Росс Каунти (Дингволл)
|20.05.2023
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|13.05.2023
|Был в запасе
|Данди Юнайтед (Данди)
|1:3
|Росс Каунти (Дингволл)
|06.05.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|2:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|22.04.2023
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|6:1
|Росс Каунти (Дингволл)
|14.04.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:1
|Абердин (Абердин)
|08.04.2023
|Был в запасе
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:2
|Росс Каунти (Дингволл)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Селтик (Глазго)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|07.01.2023
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Ливингстон (Ливингстон)
|28.12.2022
|1' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|3:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|23.12.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)
|17.12.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|2:1
|Росс Каунти (Дингволл)
|08.11.2022
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|0:2
|Росс Каунти (Дингволл)
|05.11.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|3:2
|Сент-Миррен (Пейсли)
|30.10.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:2
|Хартс (Эдинбург)
|22.10.2022
|1' -90'
|Килмарнок (Килмарнок)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|15.10.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:1
|Данди Юнайтед (Данди)
|08.10.2022
|1' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|0:1
|Росс Каунти (Дингволл)
|04.10.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:5
|Мазервелл (Мазервелл)
|01.10.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:1
|Абердин (Абердин)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|4:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|13.08.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:3
|Селтик (Глазго)
|30.07.2022
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|2:1
|Росс Каунти (Дингволл)