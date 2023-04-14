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    Овура Эдвардс - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Овура
    Фамилия Эдвардс
    Команда Колчестер Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Бристоль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 апреля 2001 (22 года)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Хэрроджейт 1:0 Колчестер Юнайтед Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 Был в запасе Колчестер Юнайтед 3:3 Форест Грин Англия. Вторая лига, 31 тур
    27.01.2024 Был в запасе Моркамб 0:1 Колчестер Юнайтед Англия. Вторая лига, 30 тур
    13.01.2024 Был в запасе Колчестер Юнайтед 1:1 Брэдфорд Сити Англия. Вторая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Росс Каунти 14 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2023 Был в запасе Килмарнок (Килмарнок) 3:1 Росс Каунти (Дингволл)
    20.05.2023 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 1:0 Росс Каунти (Дингволл)
    13.05.2023 Был в запасе Данди Юнайтед (Данди) 1:3 Росс Каунти (Дингволл)
    06.05.2023 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 2:0 Ливингстон (Ливингстон)
    22.04.2023 Был в запасе Хартс (Эдинбург) 6:1 Росс Каунти (Дингволл)
    14.04.2023 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 0:1 Абердин (Абердин)
    08.04.2023 Был в запасе Сент-Джонстон (Перт) 0:2 Росс Каунти (Дингволл)
    02.04.2023 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Селтик (Глазго)
    18.02.2023 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Росс Каунти (Дингволл)
    07.01.2023 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Ливингстон (Ливингстон)
    28.12.2022 1' -90' Данди Юнайтед (Данди) 3:0 Росс Каунти (Дингволл)
    23.12.2022 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:1 Рейнджерс (Глазго)
    17.12.2022 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    12.11.2022 Был в запасе Селтик (Глазго) 2:1 Росс Каунти (Дингволл)
    08.11.2022 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 0:2 Росс Каунти (Дингволл)
    05.11.2022 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 3:2 Сент-Миррен (Пейсли)
    30.10.2022 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 1:2 Хартс (Эдинбург)
    22.10.2022 1' -90' Килмарнок (Килмарнок) 1:0 Росс Каунти (Дингволл)
    15.10.2022 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 1:1 Данди Юнайтед (Данди)
    08.10.2022 1' -90' Ливингстон (Ливингстон) 0:1 Росс Каунти (Дингволл)
    04.10.2022 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:5 Мазервелл (Мазервелл)
    01.10.2022 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Хиберниан (Эдинбург)
    17.09.2022 Был в запасе Сент-Джонстон (Перт) 0:0 Росс Каунти (Дингволл)
    03.09.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 1:1 Абердин (Абердин)
    27.08.2022 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 4:0 Росс Каунти (Дингволл)
    20.08.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 1:0 Килмарнок (Килмарнок)
    13.08.2022 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Росс Каунти (Дингволл)
    06.08.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 1:3 Селтик (Глазго)
    30.07.2022 1' -90' Хартс (Эдинбург) 2:1 Росс Каунти (Дингволл)
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