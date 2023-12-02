Жоау Педру - статистика
#45 | Нападающий
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Педру
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 ноября 1996 (27 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Педру
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 ноября 1996 (27 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|68' - 90'
|Панетоликос
|1:0
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|03.02.2024
|84' - 90'
|Волос
|1:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 21 тур
|27.01.2024
|76' - 90'
|Панетоликос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 20 тур
|20.01.2024
|66' - 90'
|ОФИ
|1:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 19 тур
|14.01.2024
|63' - 90'
|Панетоликос
|0:4
|Арис
|Греция. Суперлига, 18 тур
|71'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|22
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|68' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|03.02.2024
|84' -90'
|Волос (Волос)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|27.01.2024
|76' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|20.01.2024
|66' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|14.01.2024
|63' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|Арис (Салоники)
|71'
|07.01.2024
|63' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:1
|Панетоликос (Агринио)
|04.01.2024
|75' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|3:2
|Пансерраикос (Серрес)
|21.12.2023
|1' -75'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|18.12.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:2
|АЕК (Афины)
|37'
|02.12.2023
|1' -82'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Кифисиас (Киффисиа)
|45'
|25.11.2023
|46' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Панетоликос (Агринио)
|12.11.2023
|1' -74'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Панетоликос (Агринио)
|05.11.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Астерас (Триполис)
|28.10.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|Панетоликос (Агринио)
|21.10.2023
|78' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Волос (Волос)
|08.10.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|01.10.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|6'
|27.09.2023
|1' -88'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|10'
|24.09.2023
|85' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|16.09.2023
|76' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:5
|Панатинаикос (Афины)
|02.09.2023
|82' -90'
|Пансерраикос (Серрес)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|90'
|25.08.2023
|85' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|ПАС (Яннина)