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    Андреа Писану - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Андреа
    Фамилия Писану
    Команда Монреаль Импакт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 января 1982 (41 год)
    Рост 173
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2010 1' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Лечче (Лечче)
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