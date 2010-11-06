Андреа Писану - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Писану
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1982 (41 год)
|Рост
|173
|Вес
|69
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Писану
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1982 (41 год)
|Рост
|173
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2010
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)