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    Гленн Моррис - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Гленн
    Фамилия Моррис
    Команда Гиллинхэм
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 декабря 1983 (40 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 Был в запасе Ноттс Каунти 1:3 Гиллинхэм Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 Был в запасе Гиллинхэм 1:1 Уолсолл Англия. Вторая лига, 31 тур
    27.01.2024 Был в запасе Милтон Кинс Донс 2:1 Гиллинхэм Англия. Вторая лига, 30 тур
    20.01.2024 Был в запасе Гиллинхэм 1:1 Форест Грин Англия. Вторая лига, 29 тур
    13.01.2024 Был в запасе Аккрингтон Стэнли 1:2 Гиллинхэм Англия. Вторая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гиллинхэм 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2023 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 3:2 Гиллинхэм (Гиллинхэм)
    08.08.2023 1' -90' Гиллинхэм (Гиллинхэм) 3:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
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