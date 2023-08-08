Гленн Моррис - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Гленн
|Фамилия
|Моррис
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 декабря 1983 (40 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Гленн
|Фамилия
|Моррис
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 декабря 1983 (40 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.02.2024
|Был в запасе
|Ноттс Каунти
|1:3
|Гиллинхэм
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Гиллинхэм
|1:1
|Уолсолл
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс
|2:1
|Гиллинхэм
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Гиллинхэм
|1:1
|Форест Грин
|Англия. Вторая лига, 29 тур
|13.01.2024
|Был в запасе
|Аккрингтон Стэнли
|1:2
|Гиллинхэм
|Англия. Вторая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гиллинхэм
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2023
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:2
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|08.08.2023
|1' -90'
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|3:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)