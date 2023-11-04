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    Уилл Райт - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Уилл
    Фамилия Райт
    Команда Кроули Таун
    Состав Основной
    Родной город Лутон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 июня 1997 (26 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Крю Александра 1:0 Кроули Таун Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 90' Кроули Таун 1:2 Моркамб Англия. Вторая лига, 31 тур
    78'
    13.01.2024 1' - 90' Кроули Таун 0:1 Солфорд Сити Англия. Вторая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кроули Таун 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -90' Ноттс Каунти (Ноттингем) 3:2 Кроули Таун (Кроули)
    Россия
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