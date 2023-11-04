Уилл Райт - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Уилл
|Фамилия
|Райт
|Команда
|Кроули Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лутон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июня 1997 (26 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Уилл
|Фамилия
|Райт
|Команда
|Кроули Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лутон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июня 1997 (26 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Крю Александра
|1:0
|Кроули Таун
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Кроули Таун
|1:2
|Моркамб
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|78'
|13.01.2024
|1' - 90'
|Кроули Таун
|0:1
|Солфорд Сити
|Англия. Вторая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кроули Таун
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Ноттс Каунти (Ноттингем)
|3:2
|Кроули Таун (Кроули)