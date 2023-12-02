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    Робби МакКензи - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Робби
    Фамилия МакКензи
    Команда Гиллинхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 сентября 1998 (25 лет)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 79' - 90' Ноттс Каунти 1:3 Гиллинхэм Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 Был в запасе Гиллинхэм 1:1 Уолсолл Англия. Вторая лига, 31 тур
    20.01.2024 Был в запасе Гиллинхэм 1:1 Форест Грин Англия. Вторая лига, 29 тур
    13.01.2024 1' - 90' Аккрингтон Стэнли 1:2 Гиллинхэм Англия. Вторая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гиллинхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2024 Был в запасе Гиллинхэм (Гиллинхэм) 0:4 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    02.12.2023 1' -90' Гиллинхэм (Гиллинхэм) 2:0 Чарльтон (Чарльтон)
    Россия
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