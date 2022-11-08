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    Мэттью Деннис - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Мэттью
    Фамилия Деннис
    Команда Милтон Кинс Донс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 апреля 2002 (21 год)
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Милтон Кинс Донс 2:1 Аккрингтон Стэнли Англия. Вторая лига, 32 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милтон Кинс Донс 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2022 78' -90' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 0:3 Лестер (Лестер)
    08.11.2022 46' -90' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 2:0 Моркамб (Моркамб)
    51'
    Россия
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