Мэттью Деннис - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Деннис
|Команда
|Милтон Кинс Донс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 апреля 2002 (21 год)
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Деннис
|Команда
|Милтон Кинс Донс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 апреля 2002 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс
|2:1
|Аккрингтон Стэнли
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милтон Кинс Донс
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|78' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:3
|Лестер (Лестер)
|08.11.2022
|46' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|2:0
|Моркамб (Моркамб)
|51'