Джек Такер - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Такер
|Команда
|Милтон Кинс Донс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 ноября 1999 (24 года)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Такер
|Команда
|Милтон Кинс Донс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 ноября 1999 (24 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милтон Кинс Донс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -20'
|Рединг (Рединг)
|3:2
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)