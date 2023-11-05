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    Шон Раггет - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Шон
    Фамилия Раггет
    Команда Портсмут
    Состав Основной
    Родной город Гиллинхэм
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 января 1994 (30 лет)
    Рост 196
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Карлайл Юнайтед 0:1 Портсмут Англия. Первая лига, 32 тур
    03.02.2024 57' - 90' Портсмут 4:1 Нортгемптон Таун Англия. Первая лига, 31 тур
    30.01.2024 1' - 90' Оксфорд 2:2 Портсмут Англия. Первая лига, 18 тур
    27.01.2024 1' - 90' Порт Вейл 0:1 Портсмут Англия. Первая лига, 30 тур
    20.01.2024 1' - 90' Флитвуд 0:1 Портсмут Англия. Первая лига, 29 тур
    13.01.2024 1' - 90' Портсмут 0:3 Лейтон Ориент Англия. Первая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Портсмут 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2023 11' -90' Честерфилд (Честерфилд) 1:0 Портсмут (Портсмут)
    Россия
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