Шон Раггет - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Раггет
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гиллинхэм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1994 (30 лет)
|Рост
|196
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Раггет
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гиллинхэм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1994 (30 лет)
|Рост
|196
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Карлайл Юнайтед
|0:1
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 32 тур
|03.02.2024
|57' - 90'
|Портсмут
|4:1
|Нортгемптон Таун
|Англия. Первая лига, 31 тур
|30.01.2024
|1' - 90'
|Оксфорд
|2:2
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 18 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Порт Вейл
|0:1
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 30 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Флитвуд
|0:1
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 29 тур
|13.01.2024
|1' - 90'
|Портсмут
|0:3
|Лейтон Ориент
|Англия. Первая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портсмут
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2023
|11' -90'
|Честерфилд (Честерфилд)
|1:0
|Портсмут (Портсмут)