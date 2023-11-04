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    Деклан Драйсдейл - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Деклан
    Фамилия Драйсдейл
    Команда Ньюпорт Каунти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 ноября 1999 (24 года)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ньюпорт Каунти 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -70' Ньюпорт Каунти (Ньюпорт) 2:0 Олдхэм (Олдхэм)
    Россия
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