Деклан Драйсдейл - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Деклан
|Фамилия
|Драйсдейл
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 1999 (24 года)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Деклан
|Фамилия
|Драйсдейл
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 1999 (24 года)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюпорт Каунти
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -70'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|2:0
|Олдхэм (Олдхэм)