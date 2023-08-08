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    Бен Стивенсон - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Бен
    Фамилия Стивенсон
    Команда Портсмут
    Состав Основной
    Родной город Лестер
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 марта 1997 (26 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Портсмут 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2023 1' -89' Портсмут (Портсмут) 1:2
    (4:5)п    		 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    53'
    08.08.2023 1' -90' Форест Грин (Нейлсворт) 1:3 Портсмут (Портсмут)
    Россия
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