Бен Стивенсон - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Стивенсон
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Стивенсон
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портсмут
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2023
|1' -89'
|Портсмут (Портсмут)
|1:2
(4:5)п
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|53'
|08.08.2023
|1' -90'
|Форест Грин (Нейлсворт)
|1:3
|Портсмут (Портсмут)