Том Ноулз - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Том
|Фамилия
|Ноулз
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кембридж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 сентября 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Том
|Фамилия
|Ноулз
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кембридж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 сентября 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 89'
|Уолсолл
|0:3
|Ньюпорт Каунти
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Гиллинхэм
|1:1
|Уолсолл
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Уолсолл
|1:1
|Саттон Юнайтед
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|62'
|13.01.2024
|1' - 90'
|Стокпорт Каунти
|2:1
|Уолсолл
|Англия. Вторая лига, 28 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уолсолл
|3
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|4:0
|Уолсолл (Уолсолл)
|12.12.2023
|1' -90'
|Уолсолл (Уолсолл)
|1:0
|Алфретон (Алфретон)
|36'
|05.12.2023
|1' -90'
|Алфретон (Алфретон)
|0:0
|Уолсолл (Уолсолл)
|85'