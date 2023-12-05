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    Том Ноулз - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Том
    Фамилия Ноулз
    Команда Уолсолл
    Состав Основной
    Родной город Кембридж
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 сентября 1998 (25 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 89' Уолсолл 0:3 Ньюпорт Каунти Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 90' Гиллинхэм 1:1 Уолсолл Англия. Вторая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 90' Уолсолл 1:1 Саттон Юнайтед Англия. Вторая лига, 30 тур
    62'
    13.01.2024 1' - 90' Стокпорт Каунти 2:1 Уолсолл Англия. Вторая лига, 28 тур
    45'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уолсолл 3 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2024 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 4:0 Уолсолл (Уолсолл)
    12.12.2023 1' -90' Уолсолл (Уолсолл) 1:0 Алфретон (Алфретон)
    36'
    05.12.2023 1' -90' Алфретон (Алфретон) 0:0 Уолсолл (Уолсолл)
    85'
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