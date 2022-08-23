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    Деванте Родни - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Деванте
    Фамилия Родни
    Команда Рочдейл
    Состав Основной
    Родной город Манчестер
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 мая 1998 (25 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рочдейл 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -81' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:0 Рочдейл (Рочдейл)
    80'
    Россия
    Мобильная версия
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