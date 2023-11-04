Тимоти Эйома - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Тимоти
|Фамилия
|Эйома
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 2000 (24 года)
|Рост
|183
|Имя
|Тимоти
|Фамилия
|Эйома
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 2000 (24 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|75' - 90'
|Линкольн
|2:1
|Флитвуд
|Англия. Первая лига, 32 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Линкольн
|0:0
|Питерборо Юнайтед
|Англия. Первая лига, 30 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Линкольн
|0:0
|Дерби Каунти
|Англия. Первая лига, 29 тур
|13.01.2024
|Был в запасе
|Уикомб Уондерерс
|1:1
|Линкольн
|Англия. Первая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -85'
|Линкольн (Линкольн)
|1:2
|Моркамб (Моркамб)
|20'