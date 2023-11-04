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    Тимоти Эйома - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Тимоти
    Фамилия Эйома
    Команда Линкольн
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 2000 (24 года)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 75' - 90' Линкольн 2:1 Флитвуд Англия. Первая лига, 32 тур
    27.01.2024 Был в запасе Линкольн 0:0 Питерборо Юнайтед Англия. Первая лига, 30 тур
    20.01.2024 Был в запасе Линкольн 0:0 Дерби Каунти Англия. Первая лига, 29 тур
    13.01.2024 Был в запасе Уикомб Уондерерс 1:1 Линкольн Англия. Первая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Линкольн 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -85' Линкольн (Линкольн) 1:2 Моркамб (Моркамб)
    20'
    Россия
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