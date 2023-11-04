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    Мэнни Монте - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Мэнни
    Фамилия Монте
    Команда Нортгемптон Таун
    Состав Основной
    Родной город Дуала
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 января 1995 (29 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Нортгемптон Таун 1:1 Болтон Англия. Первая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 90' Портсмут 4:1 Нортгемптон Таун Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 76' - 90' Нортгемптон Таун 0:2 Шрусбери Таун Англия. Первая лига, 30 тур
    23.01.2024 52' - 90' Чарльтон 2:3 Нортгемптон Таун Англия. Первая лига, 18 тур
    13.01.2024 66' - 90' Нортгемптон Таун 1:1 Уиган Атлетик Англия. Первая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нортгемптон Таун 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 77' -90' Нортгемптон Таун (Нортгемптон) 1:3 Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)
    Россия
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