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    Патрик Броу - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Патрик
    Фамилия Броу
    Команда Нортгемптон Таун
    Состав Основной
    Родной город Карлайл
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 191
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Нортгемптон Таун 1:1 Болтон Англия. Первая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 90' Портсмут 4:1 Нортгемптон Таун Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 90' Нортгемптон Таун 0:2 Шрусбери Таун Англия. Первая лига, 30 тур
    23.01.2024 1' - 90' Чарльтон 2:3 Нортгемптон Таун Англия. Первая лига, 18 тур
    13.01.2024 1' - 90' Нортгемптон Таун 1:1 Уиган Атлетик Англия. Первая лига, 28 тур
    81'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нортгемптон Таун 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -90' Нортгемптон Таун (Нортгемптон) 1:3 Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)
    Россия
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