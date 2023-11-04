Патрик Броу - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Броу
|Команда
|Нортгемптон Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Карлайл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Броу
|Команда
|Нортгемптон Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Карлайл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Нортгемптон Таун
|1:1
|Болтон
|Англия. Первая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Портсмут
|4:1
|Нортгемптон Таун
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Нортгемптон Таун
|0:2
|Шрусбери Таун
|Англия. Первая лига, 30 тур
|23.01.2024
|1' - 90'
|Чарльтон
|2:3
|Нортгемптон Таун
|Англия. Первая лига, 18 тур
|13.01.2024
|1' - 90'
|Нортгемптон Таун
|1:1
|Уиган Атлетик
|Англия. Первая лига, 28 тур
|81'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нортгемптон Таун
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Нортгемптон Таун (Нортгемптон)
|1:3
|Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)