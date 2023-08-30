Шон Рауэн - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Рауэн
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Рауэн
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Линкольн
|2:1
|Флитвуд
|Англия. Первая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Бертон Альбион
|0:1
|Линкольн
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Линкольн
|0:0
|Питерборо Юнайтед
|Англия. Первая лига, 30 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Линкольн
|0:0
|Дерби Каунти
|Англия. Первая лига, 29 тур
|13.01.2024
|1' - 90'
|Уикомб Уондерерс
|1:1
|Линкольн
|Англия. Первая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2023
|1' -90'
|Линкольн (Линкольн)
|0:1
|Вест Хэм (Лондон)
|30.08.2023
|1' -66'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:0
(2:3)п
|Линкольн (Линкольн)